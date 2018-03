Zugstrecke am Salzburger Bahnhof nach Unfall wieder frei

Garnitur der Westbahn entgleiste am Donnerstag - © APA (ÖBB)

Nach der Entgleisung einer Garnitur der Westbahn im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofs am Donnerstag ist die betroffene Strecke am Freitag in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben worden. Wie die ÖBB in einer Aussendung berichteten, konnte die Zuggarnitur in der Nacht abtransportiert werden. Nah- und Fernverkehr verlaufen ohne Einschränkungen wieder planmäßig.