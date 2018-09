Zukunft für Gratis-Zahnspange in Salzburg: Verträge unterzeichnet

Entwarnung gibt es für die rund 1.500 Eltern in Salzburg, deren Kinder sich momentan in Behandlung einer Gratis-Zahnspange befinden. Alle Kieferorthopäden, deren Vertrag mit 30. September ausläuft, haben vertraglich der Weiterbehandlung zu den Konditionen der SGKK für die Gratis-Zahnspange zugestimmt. “Nun können wir uns bei unserem, von AK-Präsident Peter Eder initiierten, Treffen nächste Woche auf die zukünftige Weiterführung der Gratis-Zahnspange in Salzburg konzentrieren”, so SGKK-Obmann Andreas Huss in einer Aussendung.

Zukunft für die Gratis-Zahnspange

Für neue Patienten werden die Kieferorthopäden ab 1. Oktober als Wahl-Kieferorthopäden gemeinsam mit allen anderen Wahl-Kieferorthopäden die flächendeckende Versorgung im Land Salzburg gewährleisten: “Die gute Versorgung unserer Patienten ist für uns immer im Vordergrund gestanden”, sagte Klaus Höfner, Sprecher der Kieferorthopäden: “Deshalb hoffen wir, dass die Gebietskrankenkasse diesem Vorgehen zustimmt, damit die betroffenen Familien im Bundesland nicht weiter verunsichert werden.”