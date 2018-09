Zukunftsforscher: “Digitalisierung ist so was wie ein Tsunami”

Um mit den Besten bei der Digitalisierung mitzuhalten, soll Bildung der entscheidende Schlüssel sein (Symbolbild). - © AFP/Alain Jocard/Archiv

“Wir müssen ein anderes Denken üben”, so der Appell von Eckhard Minx, Zukunftsforscher und Vorstandssprecher der “Daimler und Benz Stiftung” beim “Deutsch-Österreichischen Technologieforum” am Freitag in Wien. Die Menschen hätten das “Trugbild der Beständigkeit” im Kopf, dabei stehe die Gesellschaft vor einem grundsätzlichen Wandel. “Digitalisierung ist so was wie ein Tsunami”, so Minx.