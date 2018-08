Novak ist einer der fünf ÖTV-Spieler in der Qualifikation - © APA (AFP)

Lediglich Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht fix im Hauptbewerb der am Montag beginnenden US Open in New York. Dafür versuchen sich dieses Jahr sogar zumindest fünf ÖTV-Spieler in der von Dienstag bis Freitag ausgetragenen Qualifikation: Gerald Melzer, Dennis Novak, Sebastian Ofner, Lucas Miedler und Jürgen Melzer gehen in die drei Runden umfassende Ausscheidung.