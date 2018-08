Zusätzliche US-Stahlzölle auf Türkei-Importe ab Montag

Eiszeit zwischen Trump und Erdogan - © APA (epa)

Die USA werden ihre zusätzlichen Strafzölle auf Stahl aus der Türkei ab Montag anwenden. Das Weiße Haus in Washington gab am Freitagabend (Ortszeit) eine entsprechende Erklärung von US-Präsident Donald Trump heraus. Von dem Datum an werden die USA Stahlimporte aus der Türkei mit 50 Prozent statt der bisher geltenden 25 Prozent belegen.