Zusammenstöße zwischen Flüchtlingen und bosnischer Polizei

Die bosnische Polizei habe vor dem Grenzübergang, der mittlerweile für den gesamten Verkehr gesperrt wurde, etwa 150 bis 200 Flüchtlinge aufgehalten, meldete der regionale Privatsender N1. Die Situation ist Berichten zufolge angespannt. Nach weiteren Zusammenstößen soll es auch Verletzte unter den Flüchtlingen geben, schrieb die bosnische Zeitung “Dnevni Avaz” auf ihrer Internetseite.

Flüchtlinge verlangen Durchgang nach Kroatien

Die Flüchtlinge, die vor dem Grenzübergang verharren, verlangen einen Durchgang nach Kroatien, Aufrufe “Open Border” (Öffnet die Grenze) waren zu hören. Laut “Dnevni Avaz” befinden sich darunter auch viele Kinder, die hungrig und erschöpft sind.

400 Flüchtlinge an Grenze aufgehalten

Am Dienstag kamen rund 400 Flüchtlinge, darunter viele Frauen und Kinder, in die Nähe des Grenzübergangs, wo sie etwa 200 Meter vor der Grenze von der bosnischen Polizei aufgehalten wurden. Die Nacht verbrachten sie am Rand einer Straße im Freien oder in Zelten, wie Medien berichteten. Bereits am Dienstag kam es zu Rangeleien, als Flüchtlinge versuchten, die Grenze zu überqueren.

90 Flüchtlinge stundenlang in Zug

Inzwischen werden in Bihac etwa 90 Flüchtlinge seit Stunden in einem Zug, der aus Sarajevo angekommen war, von der Polizei am Aussteigen gehindert. Der Zug, der gegen 0.25 Uhr in Bihac angekommen war, stand am Mittwochvormittag immer noch auf dem Bahnhof, berichtete N1. Laut inoffiziellen Informationen sollen die Flüchtlinge zurück nach Sarajevo gebracht werden, wo sie in einer Kaserne untergebracht werden sollen.

