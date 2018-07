Zuschauer stirbt bei “Grill den Profi”-Aufzeichnung

Die Aufzeichnung für die Sendung, die im September hätte ausgestrahlt werden sollen, fand am Samstag in Magdeburg statt. Als das Publikum in den Saal gelassen wurde, kam es allerdings zu dem medizinischen Notfall, wie der Sender auf der “Grill den Profi”-Facebook-Seite mitteilte.

Unklar, ob Aufzeichnung nachgeholt wird

Ein Mann, etwa 50 Jahre alt, war nach Informationen der “Bild” vermutlich wegen eines Herzinfarktes zusammengebrochen. Ersthelfer hätten versucht, den Zuschauer wiederzubeleben. “Leider hat uns am Ende trotzdem die traurige Nachricht erreicht, dass der Publikumsgast verstorben ist”, heißt es in der Stellungnahme des Senders. Man sei sehr betroffen und habe “umgehend entschieden, dass wir aufgrund dieses tragischen Vorfalls keine Unterhaltungssendung produzieren werden.” Ob die Aufzeichnung nachgeholt wird, stand am Montag noch nicht fest.

“Grill den Profi” bringt Sommer Specials

Die “Grill den Profi Sommer Specials” werden von Roth Moschner moderiert. Diese hatte gegen Mittag noch ein witziges Selfie vom Dreh gepostet.

In jeder Folge bittet einer der Profiköche Roland Trettl, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs auf der Seebühne in Magdeburg zum BBQ-Wettbewerb. Unter den prominenten Gästen für diese Folge der Show waren GZSZ-Star Felix von Jascherhoff, Komiker Thomas Hermanns und Youtube-Sternchen Saliha Özcan.