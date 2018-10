Zuschauerin verliert bei Golf-Ryder-Cup Sehvermögen: Klage

Bei diesem Vorfall verlor Remande das rechte Augenlicht. - © APA/AFP/Franck Fife

Eine Zuschauerin wurde beim Ryder Cup in Frankreich von einem Golfball im Gesicht getroffen und verlor dadurch ihr Sehvermögen am rechten Auge. Nun will Corine Remande (49) auf Schadenersatz klagen. Die Platzverantwortlichen hätten die Zuseher vor den heranfliegenden Bällen warnen müssen, erklärt sie.