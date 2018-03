Zverev nach Sieg über Coric in Miami im Halbfinale

Zverev recht mühelos eine Runde weiter - © APA (AFP/Getty)

Alexander Zverev hat am Donnerstag das Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers in Miami erreicht. Der 20-jährige Deutsche gewann sein Viertelfinalspiel gegen den Kroaten Borna Coric glatt in zwei Sätzen 6:4,6:4. Im Halbfinale des mit knapp acht Millionen Dollar dotieren Turniers trifft Zverev auf den Spanier Pablo Carreno Busta.