Zverev nach Sieg über Ferrer in Miami nun gegen Kyrgios

Nach einem 0:1-Satzrückstand hat Alexander Zverev am Montag mit einem 2:6,6:2,6:4-Erfolg über David Ferrer das Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Miami erreicht. Der Weltranglisten-Fünfte aus Deutschland trifft nun im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten acht auf den Australier Nick Kyrgios. Letzterer hat eine 3:2-Bilanz im Head-to-Head mit Zverev.