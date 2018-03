Die Polizei stellte die 15-Jährigen bei einer Kontrolle. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Zwei 15-jährige Burschen haben am Freitag ein Auto aus einer Garage in Hörsching (Bez. Linz Land) gestohlen. Die Jugendlichen fanden den Schlüssel in einer offenen Garage beim Flughafen und fuhren mit dem Wagen nach Linz.