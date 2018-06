Zwei 15-jährige Jugendliche bei Mopedunfall in OÖ verletzt

Der Unfall ereignete sich in Munderfing - © APA (Webpic)

Bei einem Mopedunfall in Munderfing (Bezirk Braunau) sind am Samstag zwei 15-jährige Jugendliche verletzt worden. Bei einer unübersichtlichen Stelle in einer Kreuzung krachte der Bursche mit seinem Moped gegen ein entgegenkommendes Auto, berichtete die Polizei. Das am Sozius mitfahrende Mädchen wurde schwer verletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der Großglockner Voralpenstraße.