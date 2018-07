Zwei 17-Jährige in Linz von Männern sexuell genötigt

Gegen die Männer wurde Anzeige erstattet - © APA

In Linz sind zwei 17-jährige Frauen von Männern bedrängt und sexuell genötigt worden. Am Hauptbahnhof soll ein 21-jähriger Afghane in der Nacht auf Sonntag einer Jugendlichen unter den Rock gegriffen und sie berührt haben, bestätigte Polizeisprecherin Petra Datscher einen Bericht der “Kronen Zeitung”. In Auwiesen sei am Samstag eine 17-Jährige am Heimweg von einem Mann betatscht worden.