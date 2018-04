Zwei Alko-Lenker in Salzburg mit mehr als zwei Promille angehalten

Ein 33-jähriger Einheimischer stach der Polizei am Sonntagabend in Hallein durch seine auffällige Fahrweise ins Auge. Bei der Kontrolle wurde klar, warum der Mann so unterwegs war: Der Alkomattest ergab einen Wert von 2,38 Promille Alkohol, berichtete die Polizei.

Zwei Autofahrer, mehr als zwei Promille

Kaum weniger hatte ein 45-jähriger Einheimischer in der Stadt Salzburg getankt. Der Lenker geriet am Montag in den frühen Morgenstunden in eine Polizeikontrolle. Ein Alkomattest ergab 2,1 Promille.

Beiden Alko-Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Sie werden angezeigt.