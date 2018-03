Zwei Buben bei Hai-Attacke in Australien verletzt

Im Vorjahr gab es in der Region sechs Hai-Angriffe. (Symbolbild) - © LOIC VENANCE / AFP

Zwei Kinder sind bei einem Hai-Angriff im Bundesstaat Westaustralien verletzt worden. Die beiden etwa Zehnjährigen seien am Mittwochabend im seichten Wasser der Watermans Bay von einem Hai in die Beine gebissen worden, hieß es in einer Mitteilung der Behörden in Australien.