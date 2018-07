Zwei Drogenringe in OÖ gesprengt: Salzburger (60) als Cannabis-Kurier

Der Salzburger soll rund 25 Kilo Cannabis transportiert haben. (Symbolbild) - © Wildbild/Archiv

Mithilfe eines verdeckten Ermittlers des Innenministeriums hat die Polizei Vöcklabruck in Schardenberg (Bez.Schärding) in Oberösterreich vier Drogendealer geschnappt. Sie sitzen in der Justizanstalt Ried im Innkreis in Haft. Während ihrer Einvernahmen stießen die Beamten auf einen weiteren Suchtgiftring und verhafteten sechs Männer, teilte die Polizei am Donnerstag mit, darunter auch ein 60-Jähriger aus Salzburg, der als Kurier gearbeitet haben soll.