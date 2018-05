Zwei Festnahmen nach tödlicher Rauferei in Wien

Ein 23-Jähriger soll der Haupttäter sein - © APA

Die Polizei hat am Mittwoch einen 23-Jährigen festgenommen, der als Hauptverdächtiger einer tödlichen Rauferei im November 2017 in Wien-Brigittenau gesucht wurde. Bei dem Streit in einem Lokal in der Othmargasse war ein 47-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er nach einer Notoperation im Koma lag und am 24. März starb. Auch ein Mittäter wurde gefasst, berichtete die Polizei am Donnerstag.