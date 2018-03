Zwei Flugzeuge am Airport von Tel Aviv zusammengestoßen

Eine El-Al-Maschine und ein Germania-Flieger waren betroffen - © APA (AFP/Archiv)

Ein Flugzeug der Linie Germania ist in Tel Aviv bei starkem Regen am Boden mit einer Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al zusammengestoßen. Nach aktuellem Stand gab es keine Verletzten, berichtete eine Sprecherin von Germania am Mittwoch. Es entstand aber hoher Sachschaden.