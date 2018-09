Zwei Freunde teilen sich Millionen-Jackpot im Casino Salzburg

Die Freunde versuchten ihr Glück an einem der Automaten. Exakt um 00.40 Uhr schüttet schließlich Glücksgöttin Fortuna ihr Füllhorn aus und macht die beiden Herren um über 1,1 Millionen Euro reicher. Diese freudige Nachricht verkündete das Casino Salzburg am Montag in einer Presseaussendung.

Der Mega-Million-Jackpot ist Österreichs höchstdotierter Automatenjackpot und verbindet alle zwölf österreichischen Casinos./Casinos Austria ©

Casino Salzburg: Erster Millionen-Jackpot seit 2016

Die Freude war riesengroß – es wurde brüderlich geteilt und gemeinsam gefeiert. Über 550.000 Euro pro Kopf sind auch ein wirklich guter Grund dafür.

Im heurigen Jahr ist dies übrigens der erste Mega-Million-Jackpot-Gewinn. Im Vorjahr wurde er nur zweimal im Casino Velden in Kärnten geknackt. In Salzburg war dieses Glück zuletzt einem zweifachen Familienvater im Dezember 2016 vergönnt.