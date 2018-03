OÖ: Zwei Gemeinderäte wegen Hitlerbildern aus FPÖ ausgetreten

Nahc den Vorwürfen um WhatsApp-Chats sind zwei Gemeinderäte aus der FPÖ ausgetreten. (Symbolbild) - © APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Die FPÖ Oberösterreich hat am Freitag bestätigt, dass sich unter jenen sechs Personen, bei denen wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung in Suben (Bez. Schärding) im Innviertel Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden, zwei Gemeinderäte ihrer Partei befinden. Sie sind nicht mehr FPÖ-Mitglieder. Sie seien einem Ausschluss zuvorgekommen, indem sie von sich aus den Austritt mitgeteilt haben, so Landesparteisekretär Erwin Schreiner.