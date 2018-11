Zwei Jugendliche in Linz von Banden überfallen

In beiden Fällen dürfte es sich bei den Tätern ebenfalls um Jugendliche handeln. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

In Linz sind am Mittwochabend zwei Mal Jugendliche überfallen worden. Zunächst wurde am Hauptplatz gegen 19.50 Uhr ein 15-jähriger Bursch von drei Unbekannten bedroht und beraubt. Um 23.30 haben dann gleich fünf Täter beim BRG solarCity einen 14-Jährigen zur Herausgabe seiner Jacke und seines Rucksacks gezwungen. Laut Polizei dürfte kein Zusammenhang zwischen den Vorfällen bestehen.