Zwei junge Männer bei Raubüberfällen in Linz verletzt

Zwei junge Männer wurden in Linz überfallen. Zwei Verdächtige nahm die Polizei bereits fest. (Symbolbild) - © Bilderbox

In Linz sind am Samstag in der Früh zwei Männer auf offener Straße beraubt und dabei auch verletzt worden. Ein 24-Jähriger wurde laut Polizei bei der Solarcity von zwei oder drei Jugendlichen aus der Straßenbahn gezerrt und geschlagen. Die Täter flüchteten mit seiner Geldbörse. In der Keplerstraße rissen zwei 16-Jährige einen 28-Jährigen zu Boden und stahlen seine Geldtasche mit 150 Euro Bargeld.