Zwei Kinder am Strand nahe New York von Haien gebissen

Hier in Long Island wurden die beiden Mädchen von dem Tier angegriffen.

Zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren sind an einem Strand nahe New York von Haien gebissen worden. Ein 13-Jähriger befand sich auf der Insel Fire Island mit einem Surfbrett im Wasser, als das Tier ihn ins Bein biss, wie eine Sprecherin des Ortes Islip am Mittwoch sagte. Ein Haizahn blieb Berichten zufolge zunächst in seinem Bein stecken.