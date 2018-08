Wandertouren forderten Tote in Tirol - © APA (Symbolbild)

Drei Personen sind am Mittwochnachmittag bei verschiedenen Bergtouren in Tirol tödlich verunglückt. Zwei Wanderer sind am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) in den Tod gestürzt. Ein weiterer Bergunfall hat bei Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) ein drittes Todesopfer gefordert. Die Person war am Nachmittag im Bereich der Westlichen Karwendelspitze abgestürzt.