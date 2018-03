Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in der Vogelweiderstraße

Der Unfall ereignete sich in der Vogelweiderstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Eine 41-jährige Flachgauerin sowie ein hinter ihr fahrender 50-jährige Niederösterreicher brachten ihre Fahrzeuge aufgrund einer roten Ampel zum Stillstand. Ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Flachfau dürfte dies übersehen haben und konnte trotz Notbremsung eine Kollision nicht verhindern.

Zwei Verletzte bei Unfall in der Vogelweiderstraße

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde eine Beifahrerin mit Verletzungen in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der 50-jährige Lenker begab sich selbständig in das Krankenhaus. Alle drei Alkomattests verliefen negativ, berichtet die Polizei am Montag.