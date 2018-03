Zwei Millionen Kinder gehen im Jemen nicht zur Schule

Wegen des andauernden Bürgerkrieges können im Jemen einem UNICEF-Bericht zufolge zwei Millionen Kinder nicht zur Schule gehen. Allein seit Eintritt der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jahr 2015 sei die Zahl um fast eine halbe Million gestiegen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Report “If not in School” (“Wenn wir nicht in die Schule gehen”) des UNO-Kinderhilfswerks.

"Eine ganze Generation von Kindern im Jemen sieht wegen des eingeschränkten oder fehlenden Zugangs zu Bildung einer trostlosen Zukunft entgegen", sagte Meritxell Relano, UNICEF-Beauftragte für den Jemen. Ein Grund für diese Entwicklung liegt dem Bericht zufolge im verstärkten Einsatz von Kindersoldaten. Demnach wurden seit 2015 mehr als 2.400 Kinder von bewaffneten Gruppen rekrutiert. Hinzu kommen die wachsenden Gefahren auf dem Schulweg: Kinder könnten unterwegs getötet werden, sagte Relano. Aus Angst vor Angriffen würden viele Eltern ihre Kinder lieber zuhause behalten. Die Familien würden dann nach "gefährlichen Alternativen" suchen, um den Nachwuchs durchzubringen, darunter Kinderehen, Kinderarbeit und Eintritt in bewaffnete Gruppen, so Relano. Zudem ist laut dem Bericht der Schulbesuch von weiteren viereinhalb Millionen Kindern im Jemen gefährdet. Der Grund: Wegen des andauernden Konflikts hätten die Lehrer seit mehr als einem Jahr kein Gehalt bekommen. Dem Report zufolge sind mehr als 2.500 Schulen im Jemen außer Betrieb. Zwei Drittel aller Einrichtungen seien bei Angriffen beschädigt worden, sieben Prozent werden für militärische Zwecke oder als Notunterkünfte genutzt. UNICEF rufe alle Konfliktparteien und diejenigen, die Einfluss auf sie haben, dazu auf, den Krieg zu stoppen und für den Wiederaufbau der Schulen und die Bezahlung der Lehrer zu sorgen, teilte die Organisation mit. Die Vereinten Nationen (UNO) bezeichnen den Jemen-Krieg als größte humanitäre Krise weltweit. Sieben Millionen Menschen sind dort vom Hunger bedroht, außerdem herrscht in dem Land eine Cholera-Epidemie. Seit dem Eintritt der von Riad angeführten Koalition in den Konflikt im März 2015 wurden fast 10.000 Menschen getötet. (APA/ag.)