Zwei Motorradlenker kollidieren in Straßwalchen: Verletzt

Ein 50-jähriger Motorradlenker fuhr gegen 12.30 Uhr aus der Tankstelle in Richtung Straßwalchen. An dieser Stelle wollte er Umkehren und in Richtung Salzburg fahren, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Straßwalchen: Biker per Hubschrauber abtransportiert

Ein 48-jähriger Motorradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn in Richtung Straßwalchen. Es kam zu einer leichten Berührung der beiden Motorräder. Der 48-jährige Lenker stürzte und zog sich eine Verletzung am Fuß zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus eingeliefert werden.