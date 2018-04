Zwei neue Polizeiboote für Salzburg

Nach 24 Jahren Dienst wurden die ehemaligen Polizeiboote für den Waller- und den Zellersee aufgrund technischer Mängel ausgesondert, teilte die Pressestelle der Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Mitte April trafen schließlich zwei neue Boote der Marke Buster XL Pro aus Deutschland ein. Die Anschaffungssumme beläuft sich gesamt auf knapp 100.000 Euro, informiert Polizeisprecherin Verena Rainer auf S24-Anfrage.

Vier Boote für Salzburger Polizei

Die Boote verfügen über eine Alu-Außenschale mit einer Nanobeschichtung und einen Vier-Zylinder-Yamaha-Außenborder mit einer Leistung von 130 PS. Mit knapp sechs Metern Länge und 640 Kilogramm Eigengewicht bringen es die Boote auf 65 km/h Höchstgeschwindigkeit. Im Einsatzfall können sie leicht mittels Trailer überstellt werden. Mit einer beidseitigen Bergeplattform und speziellen Suchscheinwerfern sowie einem Echolot zur Personensuche sieht man sich bei der Polizei bestens ausgerüstet.

Weitere Boote sind zudem am Obertrumersee und am Wolfgangsee stationiert. Die Beamten der jeweiligen Polizeiinspektionen sind als Bootsführer ausgebildet. Eingesetzt werden sie in der warmen Jahreszeit zwischen April und Oktober. Neben Personenrettungen und Sucheinsätzen stehen auch sogenannte Verkehrskontrollen am Wasser auf der Tagesordnung. “Dabei gilt es, sowohl die Ausrüstung als auch die Kennzeichen der Boote zu überprüfen”, erklärt Rainer. Wie bei Verkehrskontrollen üblich würden aber auch auf See im Verdachtsfall Alkotests durchgeführt.