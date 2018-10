Zwei Paare bei Massenschlägerei in Neumarkt verprügelt

Vor einem Lokal in Neumarkt soll es eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben haben. - © Bilderbox/Symbolbild

Zu einer wilden Prügelei soll es in der Nacht auf Freitag vor einem Lokal in Neumarkt (Flachgau) gekommen sein. Zwei alkoholisierte Paare gaben an, von mehreren Lokalbesuchern zusammengeschlagen worden zu sein, wie die Polizei mitteilt. Eine der beiden Frauen gab zudem an, von den beteiligten Männern sexuell belästigt worden zu sein.