Zwei Palästinenser bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze getötet

Erneut Zusammenstöße an der Gaza-Grenze - © APA (AFP)

An der Gaza-Grenze sind zwei Menschen nach palästinensischen Angaben bei gewaltsamen Zusammenstößen mit der israelischen Armee erschossen worden. Mindestens 241 weitere Menschen wurden verletzt, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mitteilte. Davon hätten 50 Schussverletzungen erlitten.