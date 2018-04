Zwei Palästinenser nach Unruhen im Gazastreifen gestorben

Insgesamt starben 41 Palästinenser bei Zusammenstößen seit Ende März - © APA (AFP)

Nach schweren Konfrontationen mit israelischen Sicherheitskräften an der Grenze sind im Gazastreifen zwei weitere Palästinenser gestorben. Das örtliche Gesundheitsministeriums teilte am Montag mit, ein 20-Jähriger sei am Vorabend seinen Verletzungen erlegen, die er am Freitag erlitten hatte. Außerdem sei am Montag ein tauber 16-Jähriger an einem Bauchschuss gestorben.