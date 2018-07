Zwei Personen nahe Salisbury bewusstlos aufgefunden

In Amesbury nahe der englischen Stadt Salisbury sind eine Frau und ein Mann bewusstlos aufgefunden worden. Möglicherweise seien die beiden mit einer “unbekannten Substanz” in Kontakt gekommen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Gefunden worden seien sie bereits am Samstagabend. Sie befinden sich laut Behörden in einem kritischen Zustand und werden im Salisbury District Hospital behandelt.

"Es werden jetzt weitere Tests durchgeführt, um die Substanz zu ermitteln, die dazu geführt hat, dass diese Patienten krank geworden sind", erklärte die Polizei. Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter waren im März in Salisbury vergiftet worden.