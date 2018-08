Zwei Pkw im Pongau überschlagen

Die 22-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Sie geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen die Leitschiene. Dadurch wurde ihr Auto zurückgeschleudert und überschlug sich. Das Fahrzeug kam hinter einer Leitschiene an einem Berghang zum Liegen. Es wurde total beschädigt. Ein Alkotest verlief negativ, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Zweiter Überschlag: Auto stürzt in Großarler Ache

Zwei Stunden später überschlug sich erneut ein Auto. Eine 38-Jährige aus der Slowakei war mit dem Auto von Großarl kommend in Richtung St. Johann im Pongau unterwegs. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, geriet rechts in eine Wiese und stürzte in die Großarler Ache. Dabei überschlug sich das Auto, die Lenkerin blieb unverletzt, wie die Polizei auf S24-Anfrage bestätigt. Sie war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann wurde zur Bergung des Fahrzeugs gerufen. Die Florianis rückten mit sechs Einsatzkräften aus und hoben das Auto mit einem Bergekran aus der Ache.