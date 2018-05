Zwei Radfahrer bei Unfällen mit Pkw verletzt

Die 46-Jährige war am Vormittag mit ihrem Rennrad auf der Köstendorfer Landesstraße zwischen Mattsee und Schleedorf unterwegs. Wie die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung mitteilte, erfasste ein 79-Jährige die Frau mit ihrem Wagen. Beim Sturz zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen an den Beinen zu. Sie musste mit dem Hubschrauber in das UKH geflogen werden.

25-jähriger Radfahrer in Eugendorf verletzt

Bereits am Morgen kam es in Eugendorf zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer. Eine 43-jährige Lenkerin bog laut Polizei mit ihrem Pkw an einer Kreuzung auf die B1 ein. Zeitgleich fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Rennrad den Geh- und Radweg entlang. Sie stießen zusammen. Der Radfahrer erlitt Verletzungen am Bein. Er wurde mit dem Roten Kreuz ebenfalls ins UKH nach Salzburg gebracht.