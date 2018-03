Zwei Räuber einen Monat nach Überfall in Graz festgenommen

Die Polizei hat in Graz zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren festgenommen, die Mitte Februar in der Griesgasse ein Pärchen überfallen und verletzt haben sollen. Das teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit. Die beiden Tunesier gestanden die Taten teilweise, sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Die beiden Männer hatten einen 24-jährigen Iraker und dessen 29-jährige Lebensgefährtin am 18. Februar in der Früh überfallen, als das Paar in der Griesgasse in Richtung Griesplatz unterwegs war. Dabei wurde der 24-Jährige, nachdem er die Herausgabe von Bargeld verweigert hatte, durch Schläge und Tritte schwer verletzt, er erlitt u.a. einen Nasenbeinbruch. Die 29-Jährige wurde durch einen Faustschlag gegen den Kopf leicht verletzt. Die Räuber erbeuteten eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro sowie zwei Mobiltelefone. Bei dem Überfall hatte der 26-jährige Tatverdächtige den Iraker festgehalten, während der 25-Jährige ihn nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Aufgrund seiner Gegenwehr schlugen und traten sie in der Folge auf ihr Opfer ein. Der 25-Jährige soll zudem der Frau den Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben. Bei dem Überfall sollen drei weitere Männer das Paar umringt haben. Zu diesen gab es laut Polizei vorerst keine Ermittlungsergebnisse. (APA)