Zwei Raubüberfälle in der Stadt Salzburg

Von drei bislang Unbekannten wurde am späten Mittwochabend ein 63-Jähriger im Mirabellgarten in der Stadt Salzburg überfallen. Sie stießen ihn zu Boden und raubten die Geldbörse. Auch im Stadtteil Lehen kam es am Abend zu einem Raubüberfall auf einen 25-Jährigen.