Zwei schwere Arbeitsunfälle im Salzburger Pinzgau

Beide Verletzte wurden mit dem Rettungshubschrauber in Spitäer nach Salzburg geflogen. - © Bilderbox

Im Salzburger Pinzgau haben sich am Freitag zwei schwere Arbeitsunfälle ereignet: In Lofer wurde ein Mann auf einer Baustelle schwer verletzt und in Unken stürzte eine Frau drei Meter tief auf einen geschotterten Boden.