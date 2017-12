Zwei Schwerverletzte bei Unfällen im Schneetreiben in OÖ

Ein 29-Jähriger aus Seekirchen (Flachgau) und eine 21-Jährige aus Königswiesen (Bezirk Freistadt) sind am Donnerstag bei Unfällen in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck) und Mönchdorf (Bezirk Freistadt) im Schneetreiben in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Unfallgegner bzw. Mitfahrenden kamen mit leichten Blessuren davon, teilte die Landespolizeidirektion OÖ am Freitag mit.

Die Frau geriet gegen 17.10 Uhr bei starkem Schneefall nach einer lang gezogenen Rechtskurve auf der Königswiesener Bundesstraße (B124) aufgrund des Schneematsches mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen eines 62-Jährigen. Die 21-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde in das UKH Linz eingeliefert, am Wagen entstand Totalschaden. Der 62-Jährige wurde nur leicht verletzt, sein Pkw hingegen schwerbeschädigt. Der 29-jährige Salzburger geriet gegen 15.15 Uhr auf der Wiener Straße (B1) bei Obermühlham wegen des Schneefalls und der Schneefahrbahn ins Schleudern und in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er gegen den entgegenkommenden Wagen einer 33-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert. Der 29-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt, musste mit der Bergeschere befreit werden und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Seine bei ihm mitfahrende Frau und ein Freund sowie die 33-Jährige wurden leicht verletzt ebenfalls ins Spital gebracht.