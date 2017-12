Beide Schwerverletzten wurden per Hubschrauber abtransportiert. (Themenbild) - © APA/Hochmuth/Archiv

Zwei Skifahrer sind am Montag im Skigebiet Nassfeld in der Gemeinde Hermagor in Kärnten bei Stürzen schwer verletzt worden. Das teilte die Landespolizeidirektion am Christtag mit. Die beiden Wintersportler aus Rumänien bzw. den Niederlanden wurden jeweils mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.