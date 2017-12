Obertauern: 21-Jähriger stirbt nach Lawinenabgang

Einer der Verschütteten verstarb im Spital. - © Bergrettung Obertauern

Ein 21-jähriger Slowene und sein 50-jähriger Vater sind am Freitag in Obertauern (Pongau) bei einer Freerideabfahrt unterhalb des Gamsspitzls in einer rund 45 Grad steilen Nordwestrinne von einer Lawine mitgerissen worden. Der Sohn wurde zur Gänze verschüttet. Er erlag am Abend seinen Verletzungen in einem Krankenhaus in Salzburg. Der zum Teil verschüttete Vater wurde schwer verletzt.