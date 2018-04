Zwei Tote bei Crash mit Sportwagen in Fornach

Das Auto wurde in zwei Teile gerissen - © APA

Zwei Tote hat ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Fornach (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich gefordert. Der circa 59-jährige Fahrer kam mit seinem PS-starken Sportwagen auf einem geraden Straßenstück von der Fahrbahn ab, das Auto prallte gegen einen Baum. Der Mann war auf der Stelle tot.