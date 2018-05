Zwei Tote bei zwei Unfällen auf steirischen Straßen

Bei zwei beinahe zeitgleichen Unfällen sind am Donnerstag eine Autofahrerin in der Obersteiermark und ein Motorradfahrer in der Weststeiermark ums Leben gekommen: In Thörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stieß die Frau gegen einen Sattelanhänger, der ihr auf der regennasser Straße entgegenkam. In Edelschrott im Bezirk Voitsberg kam ein 57-jähriger Biker von der Straße ab, teilte die Polizei mit.

Die 39-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war gegen 15.50 Uhr auf der Mariazeller Straße (B20) in Richtung Kapfenberg gefahren, als ihr ein slowenischer Lkw-Lenker entgegenkam. Der Anhänger des 35-Jährigen geriet außer Kontrolle und auf die linke Seite der Straße auf die Gegenfahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen den Anhänger. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Nur Minuten vorher kam der 57-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, mit seinem Motorrad von der Packer Straße (B70) ab. Er stürzte über eine Böschung und erlitt schwere Kopf- sowie Brustkorbverletzungen. Auch er war noch an der Unfallstelle tot, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.