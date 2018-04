Zwei tote Blauhelme bei Angriff auf UNO-Basis in Mali

Die Blauhelme wurden mit Mörsern beschlossen - © APA (AFP/Archiv)

Bei einem Anschlag auf eine UNO-Basis in Mali sind zwei Blauhelme getötet worden. Zehn weitere wurden bei dem Angriff im Ort Adjelhoc im Osten des Landes verletzt, wie die UNO-Mission zur Überwachung eines Friedensabkommens in Mali (MINUSMA) am Donnerstag mitteilte. Am Donnerstagabend seien die UNO-Soldaten mit Mörsern beschossen worden, einige davon sollen das Lager getroffen haben, hieß es.