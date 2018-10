Zwei Tote durch starken Taifun in Japan

HUnderttausende Haushalte ohne Strom - © APA (AFP)

Der heftige Taifun “Trami” hat in Japan mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen. Etwa 100 weitere Menschen seien verletzt worden, berichteten örtliche Medien am Montag. Der morgendliche Berufsverkehr in Tokio war stark beeinträchtigt. Zudem ließ der 24. Taifun der Saison in rund 450.000 Haushalten der Hauptstadt und deren Umgebung vorübergehend den Strom ausfallen.