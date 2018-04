Einsatz für die Polizei am Mittwochabend - © APA (Keystone)

Bei einer Schießerei in einem Mehrfamilienhaus in Payerne in der Schweiz sind am Mittwochabend zwei Menschen getötet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um ein Familiendrama. Der mutmaßliche Täter, ein 49-jähriger in der Region lebender Portugiese, stellte sich in der Nacht den Behörden. Er wurde widerstandslos auf einem Polizeiposten verhaftet, wie die Polizei mitteilte.