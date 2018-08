Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf B311

Auf das Ende eines Staus zwischen Maishofen und Saalfelden (Pinzgau) krachte ein 40-Jähriger mit seinem Auto, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall wurde der Wagen eines Oberösterreichers auf einen Miet-Pkw geschoben.

B311 nach Crash einspurig befahrbar

Der Mann aus OÖ und seine Ehefrau wurden dabei verletzt und anschließend in das Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert. Wegen der medizinischen Versorgungen und Aufräumarbeiten war die B311 für etwa eine Stunde lang nur einspurig befahrbar.