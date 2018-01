Zwei Verletzte bei Explosion nahe U-Bahn in Stockholm

Ein Mann wurde schwer verletzt - © APA (AFP/TT News Agency)

Bei einer Explosion im Großraum Stockholm ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Eine Frau habe leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die Explosion ereignete sich in der Früh auf einem Platz nahe der U-Bahn-Station Varby Gard in der Gemeinde Huddinge im Süden der schwedischen Hauptstadt.