Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Scheffau

Ein Pkw-Lenker wollte einen vor ihm fahrenden Pkw sowie einen Sattelzug überholen, berichtete die Polizei. Wegen Gegenverkehrs versuchte der Mann sich hinter dem Auflieger des Lkw einzureihen, touchierte dabei aber dessen Heck. Er kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden Wagen.

Scheffau: Pkw schleudern in Wiese

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und mussten vom Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus Salzburg bzw. in das Krankenhaus Hallein eingeliefert werden.