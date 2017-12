Zwei Verletzte bei Skiunfällen

Zwei Skifahrer wurden bei Stürzen verletzt. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Skiunfälle am Sonntag auf Pisten in Salzburg haben zwei Verletzte gefordert. Ein Snowboarder aus Hongkong kollidierte mit einer Niederländerin in Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau. Zwei Lungauer stießen am Fanningberg in Mariapfarr im Lungau zusammen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag.