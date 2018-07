Zwei Verletzte bei Streit in Salzburg-Lehen

Zu dem Streit zwischen zwei Salzburgern im Alter von 26 und 47 Jahren kam es am Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in Lehen. Der Ältere schlug dabei dem Jüngeren mit der Faust aufs Nasenbein. In weiterer Folge konnten sich die zwei Doggen des 26-Jährigen aus ihren Halsbändern reißen, berichtet die Polizei am Freitag.

Lehen: Hund beißt Mann in Oberschenkel

Eine der Hund biss daraufhin den 47-Jährigen in den rechten Oberschenkel. Er zog sich eine oberflächliche Wunde zu. Anschließend kam noch der 32-jährige Bruder des 26-Jährigen hinzu. Auch er geriet mit dem 47-Jährigen in einen verbalen Streit, wobei sich beide mit dem Tod bedrohten.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 26-Jährige in das Krankenhaus eingeliefert. Die Täter werden laut Polizei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.